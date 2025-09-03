Novem Pro (NVM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.410394 $ 0.410394 $ 0.410394 24-satna najniža cijena $ 0.410485 $ 0.410485 $ 0.410485 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.410394$ 0.410394 $ 0.410394 24-satna najviša cijena $ 0.410485$ 0.410485 $ 0.410485 Najviša cijena ikada $ 0.973843$ 0.973843 $ 0.973843 Najniža cijena $ 0.01890379$ 0.01890379 $ 0.01890379 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) +0.00% Promjena cijene (7D) -0.00% Promjena cijene (7D) -0.00%

Novem Pro (NVM) cijena u stvarnom vremenu je $0.410462. Tijekom protekla 24 sata, NVMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.410394 i najviše cijene $ 0.410485, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NVM je $ 0.973843, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01890379.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NVM se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Novem Pro (NVM)

Tržišna kapitalizacija $ 94.11M$ 94.11M $ 94.11M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 94.11M$ 94.11M $ 94.11M Količina u optjecaju 229.28M 229.28M 229.28M Ukupna količina 229,278,148.6030311 229,278,148.6030311 229,278,148.6030311

Trenutačna tržišna kapitalizacija Novem Pro je $ 94.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NVM je 229.28M, s ukupnom količinom od 229278148.6030311. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.11M.