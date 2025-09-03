Više o NVM

Novem Pro Cijena (NVM)

1 NVM u USD cijena uživo:

$0.410462
$0.410462
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Novem Pro (NVM)
Novem Pro (NVM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.410394
$ 0.410394
24-satna najniža cijena
$ 0.410485
$ 0.410485
24-satna najviša cijena

$ 0.410394
$ 0.410394

$ 0.410485
$ 0.410485

$ 0.973843
$ 0.973843

$ 0.01890379
$ 0.01890379

+0.00%

+0.00%

-0.00%

-0.00%

Novem Pro (NVM) cijena u stvarnom vremenu je $0.410462. Tijekom protekla 24 sata, NVMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.410394 i najviše cijene $ 0.410485, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NVM je $ 0.973843, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01890379.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NVM se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Novem Pro (NVM)

$ 94.11M
$ 94.11M

--
----

$ 94.11M
$ 94.11M

229.28M
229.28M

229,278,148.6030311
229,278,148.6030311

Trenutačna tržišna kapitalizacija Novem Pro je $ 94.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NVM je 229.28M, s ukupnom količinom od 229278148.6030311. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.11M.

Novem Pro (NVM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Novem Pro u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Novem Pro u USD iznosila je $ +0.0073322879.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Novem Pro u USD iznosila je $ +0.0073322879.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Novem Pro u USD iznosila je $ +0.0099239323993304.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.00%
30 dana$ +0.0073322879+1.79%
60 dana$ +0.0073322879+1.79%
90 dana$ +0.0099239323993304+2.48%

Što je Novem Pro (NVM)

The NVM NOVEM PRO token is a standalone token (comparable to other cryptocurrencies) that is not pegged to the price of gold. It is a digital means of payment on the network stored in the Binance Smart Chain. NVM stands for NOVEM. PRO stands for the attractive advantages (discounts) granted when buying gold in combination with an option for positive performance. The NVM NOVEM PRO token is available for purchase from NOVEM GOLD. The market determines its price. This means that the NVM NOVEM PRO token also has an attractive prospect of increasing value.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Novem Pro Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Novem Pro (NVM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Novem Pro (NVM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Novem Pro.

Provjerite Novem Pro predviđanje cijene sada!

NVM u lokalnim valutama

Novem Pro (NVM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Novem Pro (NVM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NVM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Novem Pro (NVM)

Koliko Novem Pro (NVM) vrijedi danas?
Cijena NVM uživo u USD je 0.410462 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NVM u USD?
Trenutačna cijena NVM u USD je $ 0.410462. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Novem Pro?
Tržišna kapitalizacija za NVM je $ 94.11M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NVM?
Količina u optjecaju za NVM je 229.28M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NVM?
NVM je postigao ATH cijenu od 0.973843 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NVM?
NVM je vidio ATL cijenu od 0.01890379 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NVM?
24-satni obujam trgovanja za NVM je -- USD.
Hoće li NVM još narasti ove godine?
NVM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NVM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.