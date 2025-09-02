Više o NNN

Novem Gold Token Logotip

Novem Gold Token Cijena (NNN)

Neuvršten

1 NNN u USD cijena uživo:

$94.61
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Novem Gold Token (NNN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:32:04 (UTC+8)

Novem Gold Token (NNN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 669.65
$ 0.00129991
--

--

0.00%

0.00%

Novem Gold Token (NNN) cijena u stvarnom vremenu je $94.61. Tijekom protekla 24 sata, NNNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NNN je $ 669.65, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00129991.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NNN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Novem Gold Token (NNN)

$ 20.39M
$ 20.39M$ 20.39M

--
$ 21.05M
222.48K
222,478.5299071621
Trenutačna tržišna kapitalizacija Novem Gold Token je $ 20.39M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NNN je 222.48K, s ukupnom količinom od 222478.5299071621. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.05M.

Novem Gold Token (NNN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Novem Gold Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Novem Gold Token u USD iznosila je $ -20.0644157500.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Novem Gold Token u USD iznosila je $ -25.6863690140.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Novem Gold Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -20.0644157500-21.20%
60 dana$ -25.6863690140-27.14%
90 dana$ 0--

Što je Novem Gold Token (NNN)

NNN NOVEM GOLD tokens Digitized "deed of ownership" of the NNN NOVEM GOLD bars. Securely stored in the latest Binance Smart Chain for direct computer-to-computer (peer-to-peer) transactions. NNN NOVEM GOLD tokens are "stable tokens" with an absolute value of a special class, which are 100% backed by physical gold. 1g gold = 1 NNN NOVEM GOLD token.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Novem Gold Token (NNN)

Službena web-stranica

Novem Gold Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Novem Gold Token (NNN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Novem Gold Token (NNN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Novem Gold Token.

Provjerite Novem Gold Token predviđanje cijene sada!

NNN u lokalnim valutama

Novem Gold Token (NNN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Novem Gold Token (NNN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NNN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Novem Gold Token (NNN)

Koliko Novem Gold Token (NNN) vrijedi danas?
Cijena NNN uživo u USD je 94.61 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NNN u USD?
Trenutačna cijena NNN u USD je $ 94.61. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Novem Gold Token?
Tržišna kapitalizacija za NNN je $ 20.39M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NNN?
Količina u optjecaju za NNN je 222.48K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NNN?
NNN je postigao ATH cijenu od 669.65 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NNN?
NNN je vidio ATL cijenu od 0.00129991 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NNN?
24-satni obujam trgovanja za NNN je -- USD.
Hoće li NNN još narasti ove godine?
NNN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NNN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:32:04 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

