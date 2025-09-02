Novem Gold Token (NNN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 669.65 Najniža cijena $ 0.00129991 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00%

Novem Gold Token (NNN) cijena u stvarnom vremenu je $94.61. Tijekom protekla 24 sata, NNNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NNN je $ 669.65, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00129991.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NNN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Novem Gold Token (NNN)

Tržišna kapitalizacija $ 20.39M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.05M Količina u optjecaju 222.48K Ukupna količina 222,478.5299071621

Trenutačna tržišna kapitalizacija Novem Gold Token je $ 20.39M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NNN je 222.48K, s ukupnom količinom od 222478.5299071621. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.05M.