Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Novatti Australian Digital Dollar (AUDD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Informacije Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain. Službena web stranica: https://www.audd.digital/ Bijela knjiga: https://www.audd.digital/wp-content/uploads/2024/05/AUDD-Whitepaper_MAY2024.pdf Kupi AUDD odmah!

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Novatti Australian Digital Dollar (AUDD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 429.57K $ 429.57K $ 429.57K Ukupna količina: $ 665.84K $ 665.84K $ 665.84K Količina u optjecaju: $ 665.84K $ 665.84K $ 665.84K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 429.57K $ 429.57K $ 429.57K Povijesni maksimum: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 Povijesni minimum: $ 0.36464 $ 0.36464 $ 0.36464 Trenutna cijena: $ 0.64499 $ 0.64499 $ 0.64499 Saznajte više o cijeni Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AUDD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AUDD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AUDD tokena, istražite AUDD cijenu tokena uživo!

AUDD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AUDD? Naša AUDD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AUDD predviđanje cijene tokena odmah!

