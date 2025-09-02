Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.585178 $ 0.585178 $ 0.585178 24-satna najniža cijena $ 0.656987 $ 0.656987 $ 0.656987 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.585178$ 0.585178 $ 0.585178 24-satna najviša cijena $ 0.656987$ 0.656987 $ 0.656987 Najviša cijena ikada $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 Najniža cijena $ 0.36464$ 0.36464 $ 0.36464 Promjena cijene (1H) -0.55% Promjena cijene (1D) +9.50% Promjena cijene (7D) +0.75% Promjena cijene (7D) +0.75%

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) cijena u stvarnom vremenu je $0.653331. Tijekom protekla 24 sata, AUDDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.585178 i najviše cijene $ 0.656987, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AUDD je $ 2.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.36464.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AUDD se promijenio za -0.55% u posljednjih sat vremena, +9.50% u posljednjih 24 sata i +0.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Tržišna kapitalizacija $ 435.23K$ 435.23K $ 435.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 435.23K$ 435.23K $ 435.23K Količina u optjecaju 665.84K 665.84K 665.84K Ukupna količina 665,839.082973 665,839.082973 665,839.082973

Trenutačna tržišna kapitalizacija Novatti Australian Digital Dollar je $ 435.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AUDD je 665.84K, s ukupnom količinom od 665839.082973. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 435.23K.