Više o AUDD

AUDD Informacije o cijeni

AUDD Bijela knjiga

AUDD Službena web stranica

AUDD Tokenomija

AUDD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Novatti Australian Digital Dollar Logotip

Novatti Australian Digital Dollar Cijena (AUDD)

Neuvršten

1 AUDD u USD cijena uživo:

$0.653282
$0.653282$0.653282
+9.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:56:01 (UTC+8)

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.585178
$ 0.585178$ 0.585178
24-satna najniža cijena
$ 0.656987
$ 0.656987$ 0.656987
24-satna najviša cijena

$ 0.585178
$ 0.585178$ 0.585178

$ 0.656987
$ 0.656987$ 0.656987

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

$ 0.36464
$ 0.36464$ 0.36464

-0.55%

+9.50%

+0.75%

+0.75%

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) cijena u stvarnom vremenu je $0.653331. Tijekom protekla 24 sata, AUDDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.585178 i najviše cijene $ 0.656987, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AUDD je $ 2.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.36464.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AUDD se promijenio za -0.55% u posljednjih sat vremena, +9.50% u posljednjih 24 sata i +0.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

$ 435.23K
$ 435.23K$ 435.23K

--
----

$ 435.23K
$ 435.23K$ 435.23K

665.84K
665.84K 665.84K

665,839.082973
665,839.082973 665,839.082973

Trenutačna tržišna kapitalizacija Novatti Australian Digital Dollar je $ 435.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AUDD je 665.84K, s ukupnom količinom od 665839.082973. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 435.23K.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Novatti Australian Digital Dollar u USD iznosila je $ +0.0567.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Novatti Australian Digital Dollar u USD iznosila je $ +0.0164998090.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Novatti Australian Digital Dollar u USD iznosila je $ +0.0112845943.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Novatti Australian Digital Dollar u USD iznosila je $ +0.017614204237527.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0567+9.50%
30 dana$ +0.0164998090+2.53%
60 dana$ +0.0112845943+1.73%
90 dana$ +0.017614204237527+2.77%

Što je Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Novatti Australian Digital Dollar Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Novatti Australian Digital Dollar.

Provjerite Novatti Australian Digital Dollar predviđanje cijene sada!

AUDD u lokalnim valutama

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AUDD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Koliko Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) vrijedi danas?
Cijena AUDD uživo u USD je 0.653331 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AUDD u USD?
Trenutačna cijena AUDD u USD je $ 0.653331. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Novatti Australian Digital Dollar?
Tržišna kapitalizacija za AUDD je $ 435.23K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AUDD?
Količina u optjecaju za AUDD je 665.84K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AUDD?
AUDD je postigao ATH cijenu od 2.16 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AUDD?
AUDD je vidio ATL cijenu od 0.36464 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AUDD?
24-satni obujam trgovanja za AUDD je -- USD.
Hoće li AUDD još narasti ove godine?
AUDD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AUDD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:56:01 (UTC+8)

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.