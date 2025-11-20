Nova Shield Cijena danas

Trenutačna cijena Nova Shield (NVAI) danas je $ 0.0001553, s promjenom od 13.87% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NVAI u USD je $ 0.0001553 po NVAI.

Nova Shield trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 151,997, s količinom u optjecaju od 968.76M NVAI. Tijekom posljednja 24 sata, NVAI trgovao je između $ 0.00014611 (niska) i $ 0.00018179 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00041337, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00009005.

U kratkoročnim performansama, NVAI se kretao -1.60% u posljednjem satu i -25.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Nova Shield (NVAI)

Tržišna kapitalizacija $ 152.00K$ 152.00K $ 152.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 152.00K$ 152.00K $ 152.00K Količina u optjecaju 968.76M 968.76M 968.76M Ukupna količina 968,763,494.5948756 968,763,494.5948756 968,763,494.5948756

