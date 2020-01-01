Nova Fox (NFX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nova Fox (NFX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nova Fox (NFX) Informacije Nova — A Launch Engine for the Web3 Frontier Nova is a next-generation multichain ecosystem designed to accelerate the launch and growth of Web3 projects across GameFi, DeFi, and AI-powered infrastructure. At the heart of Nova is $NFX, a fully audited, fixed-supply utility token that fuels everything from staking and governance to launchpad access and in-game utility. Built on Cronos and expanding to Solana, Nova provides the tools, support, and infrastructure needed to take Web3 ideas from concept to scale — with a focus on security, usability, and community alignment. What Nova Offers Multichain Launchpad Nova’s secure, fully-audited launchpad supports token generation, smart contract deployment, fundraising, and liquidity setup. It’s built to give new projects end-to-end support — including audits, KYC onboarding, tokenomics design, listings, and marketing. Nova's approach is not plug-and-play — it’s hands-on and strategic, with a strong focus on long-term project success. GameFi Ecosystem Nova integrates a tap-to-earn Telegram game, with a roadmap expanding toward mobile apps, PvP, boss raids, and NFT character systems. Players can earn and upgrade using $NFX and $NSTAR tokens. The game acts as both an on-chain engagement tool and a gateway into the wider Nova ecosystem. AI Integration Nova features intelligent in-game companions that evolve with user behavior. Additionally, platform-based AI agents are being developed to assist with smart portfolio allocation, DeFi navigation, and personalized user support — making Web3 more accessible and intuitive. Full-Stack Launch Support Projects launching on Nova benefit from unmatched resources: Token & smart contract creation Security audits (via CertiK) LP formation & vesting systems Farming & staking mechanics CEX & CMC listings Venture capital intros & strategic partnerships Marketing, branding & cross-chain bridging About $NFX $NFX is the ecosystem's core utility token with the following use cases: Access to launchpad tiers & allocations Staking for passive rewards Governance & protocol voting GameFi upgrades & companion evolution Reward sharing from platform activity Cross-utility for partner protocols With a fixed supply of 100 million tokens, deflationary mechanisms, and a portion of platform revenue cycling back to $NFX stakers, the token is designed for long-term sustainability — not short-term speculation. Security & Transparency Nova’s smart contracts are fully audited by CertiK. Unsold presale tokens are burned, and LP tokens will be locked for 5 years. All participating projects are required to undergo a KYC and onboarding process, ensuring trust for both users and investors. Roadmap Highlights Launchpad live on Cronos → expanding to Solana GameFi Season 1 with AI-powered gameplay NFT integrations and boss raids Real-world staking tools & AI-agent expansion Bridging, CEX listings, and governance rollout Conclusion Nova is more than a platform — it’s a launch engine for serious builders. With battle-tested infrastructure, real utility, and a community-first approach, Nova is helping define the future of multichain Web3. This is Nova. Powered by $NFX. Built for what’s next. Službena web stranica: https://www.novafox.app Bijela knjiga: https://nova-fox.gitbook.io/whitepaper Kupi NFX odmah!

Nova Fox (NFX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nova Fox (NFX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Ukupna količina: $ 74.23M $ 74.23M $ 74.23M Količina u optjecaju: $ 7.79M $ 7.79M $ 7.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.33M $ 11.33M $ 11.33M Povijesni maksimum: $ 0.231692 $ 0.231692 $ 0.231692 Povijesni minimum: $ 0.03005925 $ 0.03005925 $ 0.03005925 Trenutna cijena: $ 0.152706 $ 0.152706 $ 0.152706 Saznajte više o cijeni Nova Fox (NFX)

Nova Fox (NFX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nova Fox (NFX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NFX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NFX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NFX tokena, istražite NFX cijenu tokena uživo!

