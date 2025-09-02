nounspace ($SPACE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00323606 24-satna najniža cijena $ 0.00350828 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.0445513 Najniža cijena $ 0.00323606 Promjena cijene (1H) -1.27% Promjena cijene (1D) -1.15% Promjena cijene (7D) -12.92%

nounspace ($SPACE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00341614. Tijekom protekla 24 sata, $SPACEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00323606 i najviše cijene $ 0.00350828, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $SPACE je $ 0.0445513, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00323606.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $SPACE se promijenio za -1.27% u posljednjih sat vremena, -1.15% u posljednjih 24 sata i -12.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu nounspace ($SPACE)

Tržišna kapitalizacija $ 355.69K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 355.69K Količina u optjecaju 103.51M Ukupna količina 103,505,003.0053738

Trenutačna tržišna kapitalizacija nounspace je $ 355.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $SPACE je 103.51M, s ukupnom količinom od 103505003.0053738. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 355.69K.