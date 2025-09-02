Više o NOTE

Notional Finance Cijena (NOTE)

1 NOTE u USD cijena uživo:

$0.04755348
$0.04755348
-0.50%1D
Grafikon aktualnih cijena Notional Finance (NOTE)
Notional Finance (NOTE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01063645
24-satna najniža cijena
$ 0.04803353
24-satna najviša cijena

$ 0.01063645
$ 0.04803353
$ 23.42
$ 0.01063645
-0.19%

-0.57%

-2.95%

-2.95%

Notional Finance (NOTE) cijena u stvarnom vremenu je $0.04755348. Tijekom protekla 24 sata, NOTEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01063645 i najviše cijene $ 0.04803353, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOTE je $ 23.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01063645.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOTE se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -0.57% u posljednjih 24 sata i -2.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Notional Finance (NOTE)

$ 2.24M
--
$ 4.65M
47.03M
97,740,796.38072482
Trenutačna tržišna kapitalizacija Notional Finance je $ 2.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOTE je 47.03M, s ukupnom količinom od 97740796.38072482. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.65M.

Notional Finance (NOTE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Notional Finance u USD iznosila je $ -0.00027678148295287.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Notional Finance u USD iznosila je $ +0.0236994655.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Notional Finance u USD iznosila je $ +0.0447151364.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Notional Finance u USD iznosila je $ +0.028522725804883334.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00027678148295287-0.57%
30 dana$ +0.0236994655+49.84%
60 dana$ +0.0447151364+94.03%
90 dana$ +0.028522725804883334+149.88%

Što je Notional Finance (NOTE)

Notional is the first decentralized, Ethereum-based protocol for borrowing and lending at fixed rates and fixed terms. With variable rate lending, DeFi can only serve a small segment of the crypto lending market because variable interest rates don’t provide the certainty that lenders and borrowers require. Notional fixes this by creating a true market for lenders and borrowers that democratizes and empowers individual investors, business owners and institutional investors. Right now, users can borrow or lend USDC & DAI for up to one year, and ETH & WBTC for up to six months from Notional's on-chain liquidity pools. With Notional's V2 upgrade, liquidity providers enjoy a low-touch experience, and no longer need to roll their debts to new maturities as it is done automatically through the use of nTokens, ERC20 tokens that represent a user's share of the liquidity pool. After raising a $10 million Series A in May 2021 from some of the top VC firms, including Coinbase Ventures, Notional’s protocol has been relaunched on 11/1 with a host of new features as well as the NOTE governance token.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Notional Finance (NOTE)

Službena web-stranica

Notional Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Notional Finance (NOTE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Notional Finance (NOTE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Notional Finance.

Provjerite Notional Finance predviđanje cijene sada!

NOTE u lokalnim valutama

Notional Finance (NOTE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Notional Finance (NOTE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NOTE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Notional Finance (NOTE)

Koliko Notional Finance (NOTE) vrijedi danas?
Cijena NOTE uživo u USD je 0.04755348 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NOTE u USD?
Trenutačna cijena NOTE u USD je $ 0.04755348. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Notional Finance?
Tržišna kapitalizacija za NOTE je $ 2.24M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NOTE?
Količina u optjecaju za NOTE je 47.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NOTE?
NOTE je postigao ATH cijenu od 23.42 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NOTE?
NOTE je vidio ATL cijenu od 0.01063645 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NOTE?
24-satni obujam trgovanja za NOTE je -- USD.
Hoće li NOTE još narasti ove godine?
NOTE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NOTE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

