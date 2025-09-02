Notional Finance (NOTE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01063645 - $ 0.04803353
24-satna najniža cijena: $ 0.01063645
24-satna najviša cijena: $ 0.04803353
Najviša cijena ikada: $ 23.42
Najniža cijena: $ 0.01063645
Promjena cijene (1H): -0.19%
Promjena cijene (1D): -0.57%
Promjena cijene (7D): -2.95%

Notional Finance (NOTE) cijena u stvarnom vremenu je $0.04755348. Tijekom protekla 24 sata, NOTEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01063645 i najviše cijene $ 0.04803353, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOTE je $ 23.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01063645.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOTE se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -0.57% u posljednjih 24 sata i -2.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Notional Finance (NOTE)

Tržišna kapitalizacija: $ 2.24M
Obujam (24 sata): --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija: $ 4.65M
Količina u optjecaju: 47.03M
Ukupna količina: 97,740,796.38072482

Trenutačna tržišna kapitalizacija Notional Finance je $ 2.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOTE je 47.03M, s ukupnom količinom od 97740796.38072482. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.65M.