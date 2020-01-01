Noti (NOTI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Noti (NOTI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Noti (NOTI) Informacije Noti is the first AI-based sniping bot that helps users find and snipe newly launched tokens on decentralized and centralized exchanges. With Noti, you are among the first to buy tokens immediately upon their launch and set up selling strategies. Noti currently supports Ethereum and plans to expand to all other popular chains. Noti provides several key features, including front-running, rug pull, and scam protection, trending tokens dashboard, and selling strategies. Powered by AI, these tools enhance security, prevent users from risks common to the crypto market, and improve their sniping experience. Discover new, promising tokens, pre-filtered for quality, right from the Noti dashboard, and set up the snipes and the sell strategies, all in one place. The platform offers multiple access points for users, including a web platform, a Telegram bot, and API integration. This allows both beginners and experienced traders to utilize Noti’s tools in a way that suits their needs. The user-friendly interface makes it easy to configure snipes, monitor transactions, and set up selling strategies ahead of time. Službena web stranica: https://noti.io/ Bijela knjiga: https://noti.io/docs/noti-whitepaper.pdf Kupi NOTI odmah!

Noti (NOTI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Noti (NOTI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 158.47K $ 158.47K $ 158.47K Ukupna količina: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Količina u optjecaju: $ 31.27M $ 31.27M $ 31.27M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Povijesni maksimum: $ 0.24133 $ 0.24133 $ 0.24133 Povijesni minimum: $ 0.00412451 $ 0.00412451 $ 0.00412451 Trenutna cijena: $ 0.00506734 $ 0.00506734 $ 0.00506734 Saznajte više o cijeni Noti (NOTI)

Noti (NOTI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Noti (NOTI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NOTI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NOTI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NOTI tokena, istražite NOTI cijenu tokena uživo!

NOTI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NOTI? Naša NOTI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NOTI predviđanje cijene tokena odmah!

