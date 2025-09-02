Noti (NOTI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.24133$ 0.24133 $ 0.24133 Najniža cijena $ 0.00412451$ 0.00412451 $ 0.00412451 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -6.27% Promjena cijene (7D) -6.27%

Noti (NOTI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00512438. Tijekom protekla 24 sata, NOTItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOTI je $ 0.24133, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00412451.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOTI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -6.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Noti (NOTI)

Tržišna kapitalizacija $ 160.25K$ 160.25K $ 160.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Količina u optjecaju 31.27M 31.27M 31.27M Ukupna količina 230,000,000.0 230,000,000.0 230,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Noti je $ 160.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOTI je 31.27M, s ukupnom količinom od 230000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.18M.