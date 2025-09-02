Više o NOTI

Noti Logotip

Noti Cijena (NOTI)

Neuvršten

1 NOTI u USD cijena uživo:

$0.00512438
$0.00512438$0.00512438
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Noti (NOTI)
Noti (NOTI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.24133
$ 0.24133$ 0.24133

$ 0.00412451
$ 0.00412451$ 0.00412451

--

--

-6.27%

-6.27%

Noti (NOTI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00512438. Tijekom protekla 24 sata, NOTItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOTI je $ 0.24133, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00412451.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOTI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -6.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Noti (NOTI)

$ 160.25K
$ 160.25K$ 160.25K

--
----

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

31.27M
31.27M 31.27M

230,000,000.0
230,000,000.0 230,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Noti je $ 160.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOTI je 31.27M, s ukupnom količinom od 230000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.18M.

Noti (NOTI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Noti u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Noti u USD iznosila je $ -0.0015286081.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Noti u USD iznosila je $ -0.0006134333.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Noti u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0015286081-29.83%
60 dana$ -0.0006134333-11.97%
90 dana$ 0--

Što je Noti (NOTI)

Noti is the first AI-based sniping bot that helps users find and snipe newly launched tokens on decentralized and centralized exchanges. With Noti, you are among the first to buy tokens immediately upon their launch and set up selling strategies. Noti currently supports Ethereum and plans to expand to all other popular chains. Noti provides several key features, including front-running, rug pull, and scam protection, trending tokens dashboard, and selling strategies. Powered by AI, these tools enhance security, prevent users from risks common to the crypto market, and improve their sniping experience. Discover new, promising tokens, pre-filtered for quality, right from the Noti dashboard, and set up the snipes and the sell strategies, all in one place. The platform offers multiple access points for users, including a web platform, a Telegram bot, and API integration. This allows both beginners and experienced traders to utilize Noti’s tools in a way that suits their needs. The user-friendly interface makes it easy to configure snipes, monitor transactions, and set up selling strategies ahead of time.

NOTI u lokalnim valutama

Noti (NOTI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Noti (NOTI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NOTI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Noti (NOTI)

Koliko Noti (NOTI) vrijedi danas?
Cijena NOTI uživo u USD je 0.00512438 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NOTI u USD?
Trenutačna cijena NOTI u USD je $ 0.00512438. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Noti?
Tržišna kapitalizacija za NOTI je $ 160.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NOTI?
Količina u optjecaju za NOTI je 31.27M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NOTI?
NOTI je postigao ATH cijenu od 0.24133 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NOTI?
NOTI je vidio ATL cijenu od 0.00412451 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NOTI?
24-satni obujam trgovanja za NOTI je -- USD.
Hoće li NOTI još narasti ove godine?
NOTI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NOTI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.