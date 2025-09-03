NOTDOG (NOTDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +8.31% Promjena cijene (7D) +8.31%

NOTDOG (NOTDOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NOTDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOTDOG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOTDOG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +8.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NOTDOG (NOTDOG)

Tržišna kapitalizacija $ 5.77K$ 5.77K $ 5.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.77K$ 5.77K $ 5.77K Količina u optjecaju 100.00B 100.00B 100.00B Ukupna količina 99,999,998,266.51 99,999,998,266.51 99,999,998,266.51

Trenutačna tržišna kapitalizacija NOTDOG je $ 5.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOTDOG je 100.00B, s ukupnom količinom od 99999998266.51. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.77K.