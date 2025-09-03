Više o NOTDOG

NOTDOG Logotip

NOTDOG Cijena (NOTDOG)

Neuvršten

1 NOTDOG u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena NOTDOG (NOTDOG)
NOTDOG (NOTDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.31%

+8.31%

NOTDOG (NOTDOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NOTDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOTDOG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOTDOG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +8.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NOTDOG (NOTDOG)

$ 5.77K
$ 5.77K$ 5.77K

--
----

$ 5.77K
$ 5.77K$ 5.77K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,998,266.51
99,999,998,266.51 99,999,998,266.51

Trenutačna tržišna kapitalizacija NOTDOG je $ 5.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOTDOG je 100.00B, s ukupnom količinom od 99999998266.51. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.77K.

NOTDOG (NOTDOG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NOTDOG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NOTDOG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NOTDOG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NOTDOG u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+13.70%
60 dana$ 0+17.31%
90 dana$ 0--

Što je NOTDOG (NOTDOG)

$NOTDOG is a whimsical and provocative concept that thrives on ambiguity and curiosity. It blurs the lines between definitions, asking the question: "What is it really?" With its playful tagline, "Maybe cat, Maybe frog, Maybe trend," $NOTDOG embraces the unexpected, leaving room for interpretation. It could be a mix of pop culture, fashion, and internet meme references, capturing the essence of trends that defy classification. It's fluid, ever-changing, and full of surprises—perfect for those who love the unconventional.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs NOTDOG (NOTDOG)

Službena web-stranica

NOTDOG Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NOTDOG (NOTDOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NOTDOG (NOTDOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NOTDOG.

Provjerite NOTDOG predviđanje cijene sada!

NOTDOG u lokalnim valutama

NOTDOG (NOTDOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NOTDOG (NOTDOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NOTDOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NOTDOG (NOTDOG)

Koliko NOTDOG (NOTDOG) vrijedi danas?
Cijena NOTDOG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NOTDOG u USD?
Trenutačna cijena NOTDOG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NOTDOG?
Tržišna kapitalizacija za NOTDOG je $ 5.77K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NOTDOG?
Količina u optjecaju za NOTDOG je 100.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NOTDOG?
NOTDOG je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NOTDOG?
NOTDOG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NOTDOG?
24-satni obujam trgovanja za NOTDOG je -- USD.
Hoće li NOTDOG još narasti ove godine?
NOTDOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NOTDOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:14:30 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.