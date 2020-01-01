not bitcoin (NOTBTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u not bitcoin (NOTBTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

not bitcoin (NOTBTC) Informacije Giving people a second chance to write their own Million Dollar Crypto Invenstment story and have fun doing so with $notbtc. $notbtc team aims to create a "NOT" Meta theme in Solana and help drive back investors in the solana network. We aim to create a community and cult in promoting this meme. The current has no plan on rugging the project and currently making plans on how to reach the dream of a 1 billion MCAP Službena web stranica: https://www.notbtc-cto.xyz/ Kupi NOTBTC odmah!

not bitcoin (NOTBTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za not bitcoin (NOTBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.47K Ukupna količina: $ 999.77M Količina u optjecaju: $ 999.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.47K Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0 Saznajte više o cijeni not bitcoin (NOTBTC)

not bitcoin (NOTBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike not bitcoin (NOTBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NOTBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NOTBTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NOTBTC tokena, istražite NOTBTC cijenu tokena uživo!

NOTBTC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NOTBTC? Naša NOTBTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NOTBTC predviđanje cijene tokena odmah!

