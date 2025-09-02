not bitcoin (NOTBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.31% Promjena cijene (1D) -26.61% Promjena cijene (7D) +28.55% Promjena cijene (7D) +28.55%

not bitcoin (NOTBTC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NOTBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOTBTC je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOTBTC se promijenio za +0.31% u posljednjih sat vremena, -26.61% u posljednjih 24 sata i +28.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu not bitcoin (NOTBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 35.44K$ 35.44K $ 35.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.44K$ 35.44K $ 35.44K Količina u optjecaju 999.77M 999.77M 999.77M Ukupna količina 999,771,023.173009 999,771,023.173009 999,771,023.173009

Trenutačna tržišna kapitalizacija not bitcoin je $ 35.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOTBTC je 999.77M, s ukupnom količinom od 999771023.173009. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.44K.