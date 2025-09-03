Not a Security (NAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.52% Promjena cijene (7D) +4.87% Promjena cijene (7D) +4.87%

Not a Security (NAS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NAStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.52% u posljednjih 24 sata i +4.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Not a Security (NAS)

Tržišna kapitalizacija $ 16.66K$ 16.66K $ 16.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.66K$ 16.66K $ 16.66K Količina u optjecaju 998.19M 998.19M 998.19M Ukupna količina 998,192,449.981037 998,192,449.981037 998,192,449.981037

Trenutačna tržišna kapitalizacija Not a Security je $ 16.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NAS je 998.19M, s ukupnom količinom od 998192449.981037. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.66K.