Više o PHILLIP

PHILLIP Informacije o cijeni

PHILLIP Službena web stranica

PHILLIP Tokenomija

PHILLIP Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

NOT A CHILL GUY Logotip

NOT A CHILL GUY Cijena (PHILLIP)

Neuvršten

1 PHILLIP u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena NOT A CHILL GUY (PHILLIP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:14:22 (UTC+8)

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.35%

+8.35%

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PHILLIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PHILLIP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PHILLIP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +8.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NOT A CHILL GUY (PHILLIP)

$ 10.79K
$ 10.79K$ 10.79K

--
----

$ 10.79K
$ 10.79K$ 10.79K

996.12M
996.12M 996.12M

996,119,135.482119
996,119,135.482119 996,119,135.482119

Trenutačna tržišna kapitalizacija NOT A CHILL GUY je $ 10.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PHILLIP je 996.12M, s ukupnom količinom od 996119135.482119. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.79K.

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NOT A CHILL GUY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NOT A CHILL GUY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NOT A CHILL GUY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NOT A CHILL GUY u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+24.45%
60 dana$ 0+38.26%
90 dana$ 0--

Što je NOT A CHILL GUY (PHILLIP)

The project is about the artist for the character "Chill guy" not actually being very chill. The artist tweeted a not chill tweet which was the foundation for this coin. We are now trying to show the world that "chill guy" might not be so chill after all. By buying our coin, you are joining a movement, to show the world that looks may be deceiving and there is always another side to what you see...

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs NOT A CHILL GUY (PHILLIP)

Službena web-stranica

NOT A CHILL GUY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NOT A CHILL GUY (PHILLIP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NOT A CHILL GUY (PHILLIP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NOT A CHILL GUY.

Provjerite NOT A CHILL GUY predviđanje cijene sada!

PHILLIP u lokalnim valutama

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NOT A CHILL GUY (PHILLIP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PHILLIP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NOT A CHILL GUY (PHILLIP)

Koliko NOT A CHILL GUY (PHILLIP) vrijedi danas?
Cijena PHILLIP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PHILLIP u USD?
Trenutačna cijena PHILLIP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NOT A CHILL GUY?
Tržišna kapitalizacija za PHILLIP je $ 10.79K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PHILLIP?
Količina u optjecaju za PHILLIP je 996.12M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PHILLIP?
PHILLIP je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PHILLIP?
PHILLIP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PHILLIP?
24-satni obujam trgovanja za PHILLIP je -- USD.
Hoće li PHILLIP još narasti ove godine?
PHILLIP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PHILLIP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:14:22 (UTC+8)

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.