NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +8.35% Promjena cijene (7D) +8.35%

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PHILLIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PHILLIP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PHILLIP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +8.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NOT A CHILL GUY (PHILLIP)

Tržišna kapitalizacija $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K Količina u optjecaju 996.12M 996.12M 996.12M Ukupna količina 996,119,135.482119 996,119,135.482119 996,119,135.482119

Trenutačna tržišna kapitalizacija NOT A CHILL GUY je $ 10.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PHILLIP je 996.12M, s ukupnom količinom od 996119135.482119. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.79K.