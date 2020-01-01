Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nostra Staked STRK (NSTSTRK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Informacije stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols. Službena web stranica: https://nostra.finance/ Kupi NSTSTRK odmah!

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Tokenomika i analiza cijena

Tržišna kapitalizacija: $ 169.10K
Ukupna količina: $ 1.38M
Količina u optjecaju: $ 1.38M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 169.10K
Povijesni maksimum: $ 2.2
Povijesni minimum: $ 0.096074
Trenutna cijena: $ 0.122612

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nostra Staked STRK (NSTSTRK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NSTSTRK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NSTSTRK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NSTSTRK tokena, istražite NSTSTRK cijenu tokena uživo!

