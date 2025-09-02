Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.119377 24-satna najniža cijena $ 0.123089 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 2.2 Najniža cijena $ 0.096074 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) -0.38% Promjena cijene (7D) -4.46%

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) cijena u stvarnom vremenu je $0.122612. Tijekom protekla 24 sata, NSTSTRKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.119377 i najviše cijene $ 0.123089, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NSTSTRK je $ 2.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.096074.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NSTSTRK se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.38% u posljednjih 24 sata i -4.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nostra Staked STRK (NSTSTRK)

Tržišna kapitalizacija $ 169.38K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 169.38K Količina u optjecaju 1.38M Ukupna količina 1,381,395.04305524

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nostra Staked STRK je $ 169.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NSTSTRK je 1.38M, s ukupnom količinom od 1381395.04305524. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 169.38K.