Nostra (NSTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02002397 $ 0.02002397 $ 0.02002397 24-satna najniža cijena $ 0.02051169 $ 0.02051169 $ 0.02051169 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02002397$ 0.02002397 $ 0.02002397 24-satna najviša cijena $ 0.02051169$ 0.02051169 $ 0.02051169 Najviša cijena ikada $ 0.220377$ 0.220377 $ 0.220377 Najniža cijena $ 0.02002397$ 0.02002397 $ 0.02002397 Promjena cijene (1H) +0.20% Promjena cijene (1D) +1.12% Promjena cijene (7D) -6.34% Promjena cijene (7D) -6.34%

Nostra (NSTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.020511. Tijekom protekla 24 sata, NSTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02002397 i najviše cijene $ 0.02051169, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NSTR je $ 0.220377, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02002397.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NSTR se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, +1.12% u posljednjih 24 sata i -6.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nostra (NSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nostra je $ 2.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NSTR je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.05M.