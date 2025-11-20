Nosey Cijena danas

Trenutačna cijena Nosey (NOSEY) danas je $ 0.0000195, s promjenom od 1.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NOSEY u USD je $ 0.0000195 po NOSEY.

Nosey trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 19,480.37, s količinom u optjecaju od 998.94M NOSEY. Tijekom posljednja 24 sata, NOSEY trgovao je između $ 0.00001796 (niska) i $ 0.0000202 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0012941, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001439.

U kratkoročnim performansama, NOSEY se kretao -0.07% u posljednjem satu i +18.43% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Nosey (NOSEY)

Tržišna kapitalizacija $ 19.48K$ 19.48K $ 19.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.48K$ 19.48K $ 19.48K Količina u optjecaju 998.94M 998.94M 998.94M Ukupna količina 998,939,071.562082 998,939,071.562082 998,939,071.562082

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nosey je $ 19.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOSEY je 998.94M, s ukupnom količinom od 998939071.562082. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.48K.