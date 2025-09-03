Nose Candy (COCAINE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.14% Promjena cijene (7D) -3.86% Promjena cijene (7D) -3.86%

Nose Candy (COCAINE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COCAINEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COCAINE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COCAINE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i -3.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nose Candy (COCAINE)

Tržišna kapitalizacija $ 38.26K$ 38.26K $ 38.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.47K$ 44.47K $ 44.47K Količina u optjecaju 6.00B 6.00B 6.00B Ukupna količina 6,969,696,969.0 6,969,696,969.0 6,969,696,969.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nose Candy je $ 38.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COCAINE je 6.00B, s ukupnom količinom od 6969696969.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.47K.