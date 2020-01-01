Normilio (NORMILIO) Tokenomika
Normilio (NORMILIO) Informacije
We are a community driven project that aims to bring the nomalest coin to the base. We are a driven project community bringing aims to normalest base on the coin. We are a coin on the base driving a community project with aims. Normilio
Normilio (NORMILIO) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Normilio (NORMILIO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Normilio (NORMILIO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Normilio (NORMILIO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj NORMILIO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja NORMILIO tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku NORMILIO tokena, istražite NORMILIO cijenu tokena uživo!
NORMILIO Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide NORMILIO? Naša NORMILIO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.