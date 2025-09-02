Normilio (NORMILIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01824547$ 0.01824547 $ 0.01824547 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.12% Promjena cijene (1D) -4.34% Promjena cijene (7D) -8.87% Promjena cijene (7D) -8.87%

Normilio (NORMILIO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NORMILIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NORMILIO je $ 0.01824547, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NORMILIO se promijenio za -2.12% u posljednjih sat vremena, -4.34% u posljednjih 24 sata i -8.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Normilio (NORMILIO)

Tržišna kapitalizacija $ 526.87K$ 526.87K $ 526.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 526.87K$ 526.87K $ 526.87K Količina u optjecaju 913.50M 913.50M 913.50M Ukupna količina 913,496,501.0 913,496,501.0 913,496,501.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Normilio je $ 526.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NORMILIO je 913.50M, s ukupnom količinom od 913496501.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 526.87K.