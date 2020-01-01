NORMIE (NORMIE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NORMIE (NORMIE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NORMIE (NORMIE) Informacije On a misson to onboard the next 100,000 normies to Base. The Base chain features are spot-on for getting our mission done. We are talking about +1B of new people, +1B$ of fresh buying power. We aim to be the final meeting point of all the normies out there. Službena web stranica: https://www.normiebase.com Kupi NORMIE odmah!

NORMIE (NORMIE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NORMIE (NORMIE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Ukupna količina: $ 974.57M $ 974.57M $ 974.57M Količina u optjecaju: $ 974.57M $ 974.57M $ 974.57M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Povijesni maksimum: $ 0.219147 $ 0.219147 $ 0.219147 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00130605 $ 0.00130605 $ 0.00130605 Saznajte više o cijeni NORMIE (NORMIE)

NORMIE (NORMIE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NORMIE (NORMIE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NORMIE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NORMIE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NORMIE tokena, istražite NORMIE cijenu tokena uživo!

NORMIE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NORMIE? Naša NORMIE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NORMIE predviđanje cijene tokena odmah!

