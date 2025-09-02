NORMIE (NORMIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00136189 24-satna najviša cijena $ 0.00142315 Najviša cijena ikada $ 0.219147 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) -0.68% Promjena cijene (7D) -10.88%

NORMIE (NORMIE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00140943. Tijekom protekla 24 sata, NORMIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00136189 i najviše cijene $ 0.00142315, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NORMIE je $ 0.219147, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NORMIE se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -0.68% u posljednjih 24 sata i -10.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NORMIE (NORMIE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.37M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.37M Količina u optjecaju 974.57M Ukupna količina 974,571,159.6625649

Trenutačna tržišna kapitalizacija NORMIE je $ 1.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NORMIE je 974.57M, s ukupnom količinom od 974571159.6625649. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.37M.