Norman Logotip

Norman Cijena (NORM)

Neuvršten

1 NORM u USD cijena uživo:

--
----
+0.60%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Norman (NORM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:31:44 (UTC+8)

Norman (NORM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00330149
$ 0.00330149$ 0.00330149

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

+0.70%

-3.83%

-3.83%

Norman (NORM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NORMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NORM je $ 0.00330149, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NORM se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, +0.70% u posljednjih 24 sata i -3.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Norman (NORM)

$ 28.97K
$ 28.97K$ 28.97K

--
----

$ 28.97K
$ 28.97K$ 28.97K

994.85M
994.85M 994.85M

994,846,507.54
994,846,507.54 994,846,507.54

Trenutačna tržišna kapitalizacija Norman je $ 28.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NORM je 994.85M, s ukupnom količinom od 994846507.54. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.97K.

Norman (NORM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Norman u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Norman u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Norman u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Norman u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.70%
30 dana$ 0+20.48%
60 dana$ 0-7.37%
90 dana$ 0--

Što je Norman (NORM)

We all know Norman. He’s the guy that gives you that acknowledgement nod(you know the one) as you pass eachother in a parking lot. He’s the coworker you’ve known for years but never had more than a surface level conversation with. He’s the guy that works 40 years for a corporation so he can retire at 60 with a nice pension. Norman is the guy that tells you he is “living the dream.” Norman is everyone you interact with in your daily life. A little bit of him lives in all of us. He is the Norm. Without further ado (This phrase is something Norman would say) Meet Norman! (Norm for short. Normie if you’re his wife or mother) He graduated with a degree in business, He is a serial intern, He irons his jeans to keep them looking neet, He uses colorful socks as a way to express himself, He drives a 1997 Toyota Camry, He has a dog named Dogē and a cat named Luna, He’s a self proclaimed expert in investing and has a five figure portfolio on Robinhood, He gives financial advice to all his friends. Welcome to Norms World.

Resurs Norman (NORM)

Službena web-stranica

Norman Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Norman (NORM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Norman (NORM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Norman.

Provjerite Norman predviđanje cijene sada!

NORM u lokalnim valutama

Norman (NORM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Norman (NORM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NORM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Norman (NORM)

Koliko Norman (NORM) vrijedi danas?
Cijena NORM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NORM u USD?
Trenutačna cijena NORM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Norman?
Tržišna kapitalizacija za NORM je $ 28.97K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NORM?
Količina u optjecaju za NORM je 994.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NORM?
NORM je postigao ATH cijenu od 0.00330149 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NORM?
NORM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NORM?
24-satni obujam trgovanja za NORM je -- USD.
Hoće li NORM još narasti ove godine?
NORM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NORM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:31:44 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.