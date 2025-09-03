Norman (NORM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00330149$ 0.00330149 $ 0.00330149 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) +0.70% Promjena cijene (7D) -3.83% Promjena cijene (7D) -3.83%

Norman (NORM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NORMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NORM je $ 0.00330149, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NORM se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, +0.70% u posljednjih 24 sata i -3.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Norman (NORM)

Tržišna kapitalizacija $ 28.97K$ 28.97K $ 28.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.97K$ 28.97K $ 28.97K Količina u optjecaju 994.85M 994.85M 994.85M Ukupna količina 994,846,507.54 994,846,507.54 994,846,507.54

Trenutačna tržišna kapitalizacija Norman je $ 28.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NORM je 994.85M, s ukupnom količinom od 994846507.54. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.97K.