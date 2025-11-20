Norexa Cijena danas

Trenutačna cijena Norexa (NRX) danas je $ 0.00116015, s promjenom od 0.44% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NRX u USD je $ 0.00116015 po NRX.

Norexa trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 116,015, s količinom u optjecaju od 100.00M NRX. Tijekom posljednja 24 sata, NRX trgovao je između $ 0.00109398 (niska) i $ 0.0011614 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01244581, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00096497.

U kratkoročnim performansama, NRX se kretao -- u posljednjem satu i -47.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Norexa (NRX)

Tržišna kapitalizacija $ 116.02K$ 116.02K $ 116.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 116.02K$ 116.02K $ 116.02K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Norexa je $ 116.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NRX je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 116.02K.