Nord Finance (NORD) Informacije Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology. Službena web stranica: https://nordfinance.io/ Kupi NORD odmah!

Nord Finance (NORD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nord Finance (NORD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 65.67K $ 65.67K $ 65.67K Ukupna količina: $ 9.10M $ 9.10M $ 9.10M Količina u optjecaju: $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 80.81K $ 80.81K $ 80.81K Povijesni maksimum: $ 18.99 $ 18.99 $ 18.99 Povijesni minimum: $ 0.00325074 $ 0.00325074 $ 0.00325074 Trenutna cijena: $ 0.00888069 $ 0.00888069 $ 0.00888069 Saznajte više o cijeni Nord Finance (NORD)

Nord Finance (NORD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nord Finance (NORD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NORD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NORD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NORD tokena, istražite NORD cijenu tokena uživo!

NORD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NORD? Naša NORD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NORD predviđanje cijene tokena odmah!

