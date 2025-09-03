Nord Finance (NORD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 18.99$ 18.99 $ 18.99 Najniža cijena $ 0.00325074$ 0.00325074 $ 0.00325074 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +6.44% Promjena cijene (7D) +6.44%

Nord Finance (NORD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00917071. Tijekom protekla 24 sata, NORDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NORD je $ 18.99, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00325074.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NORD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nord Finance (NORD)

Tržišna kapitalizacija $ 67.81K$ 67.81K $ 67.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 83.45K$ 83.45K $ 83.45K Količina u optjecaju 7.39M 7.39M 7.39M Ukupna količina 9,100,000.0 9,100,000.0 9,100,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nord Finance je $ 67.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NORD je 7.39M, s ukupnom količinom od 9100000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 83.45K.