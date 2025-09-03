Više o NORD

Nord Finance Logotip

Nord Finance Cijena (NORD)

Neuvršten

1 NORD u USD cijena uživo:

$0.00917071
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Nord Finance (NORD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:29:02 (UTC+8)

Nord Finance (NORD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 18.99
$ 0.00325074
--

--

+6.44%

+6.44%

Nord Finance (NORD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00917071. Tijekom protekla 24 sata, NORDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NORD je $ 18.99, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00325074.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NORD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nord Finance (NORD)

$ 67.81K
$ 67.81K$ 67.81K

--
$ 83.45K
$ 83.45K$ 83.45K

7.39M
7.39M 7.39M

9,100,000.0
9,100,000.0 9,100,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nord Finance je $ 67.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NORD je 7.39M, s ukupnom količinom od 9100000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 83.45K.

Nord Finance (NORD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nord Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nord Finance u USD iznosila je $ +0.0003920606.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nord Finance u USD iznosila je $ +0.0036795153.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nord Finance u USD iznosila je $ +0.004707098539022173.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0003920606+4.28%
60 dana$ +0.0036795153+40.12%
90 dana$ +0.004707098539022173+105.45%

Što je Nord Finance (NORD)

Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology.

Resurs Nord Finance (NORD)

Službena web-stranica

Nord Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nord Finance (NORD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nord Finance (NORD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nord Finance.

Provjerite Nord Finance predviđanje cijene sada!

NORD u lokalnim valutama

Nord Finance (NORD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nord Finance (NORD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NORD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nord Finance (NORD)

Koliko Nord Finance (NORD) vrijedi danas?
Cijena NORD uživo u USD je 0.00917071 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NORD u USD?
Trenutačna cijena NORD u USD je $ 0.00917071. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nord Finance?
Tržišna kapitalizacija za NORD je $ 67.81K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NORD?
Količina u optjecaju za NORD je 7.39M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NORD?
NORD je postigao ATH cijenu od 18.99 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NORD?
NORD je vidio ATL cijenu od 0.00325074 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NORD?
24-satni obujam trgovanja za NORD je -- USD.
Hoće li NORD još narasti ove godine?
NORD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NORD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Nord Finance (NORD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

