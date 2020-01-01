NORA (NORA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NORA (NORA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NORA (NORA) Informacije Nora is revolutionizing mental health support by merging advanced AI with blockchain technology. It introduces customizable, decentralized AI agents designed to scale mental wellness across individuals, therapists, and businesses. With features like personalized agents, therapist cloning, and corporate integrations, Nora provides an inclusive, scalable, and privacy-focused solution for global mental health challenges. Službena web stranica: https://speaktonora.com/ Bijela knjiga: https://docs.speaktonora.com/ Kupi NORA odmah!

NORA (NORA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NORA (NORA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.54K $ 28.54K $ 28.54K Ukupna količina: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Količina u optjecaju: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.54K $ 28.54K $ 28.54K Povijesni maksimum: $ 0.01776197 $ 0.01776197 $ 0.01776197 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni NORA (NORA)

NORA (NORA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NORA (NORA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NORA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NORA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NORA tokena, istražite NORA cijenu tokena uživo!

