NORA (NORA) Informacije o cijeni (USD)

NORA (NORA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NORAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NORA je $ 0.01776197, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NORA se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, +1.89% u posljednjih 24 sata i +3.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NORA (NORA)

Trenutačna tržišna kapitalizacija NORA je $ 29.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NORA je 999.68M, s ukupnom količinom od 999682384.970988. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.20K.