Noot Noot (NOOT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Noot Noot (NOOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Noot Noot (NOOT) Informacije Noot Noot is a community-driven meme token on Abstract, originally launched as a fun, culture-based asset and later fully taken over by its community. It serves as a decentralized experiment in collective ownership and engagement, fostering an active holder base that shapes its future. With no centralized control, Noot Noot thrives on community-led initiatives, governance, and ecosystem expansion, reinforcing its role as a social and cultural token in the Abstract ecosystem. Službena web stranica: https://nootonabstract.xyz/ Kupi NOOT odmah!

Noot Noot (NOOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Noot Noot (NOOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M Povijesni maksimum: $ 0.02524932 $ 0.02524932 $ 0.02524932 Povijesni minimum: $ 0.00112054 $ 0.00112054 $ 0.00112054 Trenutna cijena: $ 0.00531133 $ 0.00531133 $ 0.00531133 Saznajte više o cijeni Noot Noot (NOOT)

Noot Noot (NOOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Noot Noot (NOOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NOOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NOOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NOOT tokena, istražite NOOT cijenu tokena uživo!

NOOT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NOOT? Naša NOOT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NOOT predviđanje cijene tokena odmah!

