Noot Noot Logotip

Noot Noot Cijena (NOOT)

1 NOOT u USD cijena uživo:

$0.00509597
$0.00509597
-2.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Noot Noot (NOOT)
Noot Noot (NOOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00497693
24-satna najniža cijena
$ 0.00530377
24-satna najviša cijena

$ 0.00497693
$ 0.00530377
$ 0.02524932
$ 0.00112054
-1.02%

-2.65%

-9.49%

-9.49%

Noot Noot (NOOT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00509815. Tijekom protekla 24 sata, NOOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00497693 i najviše cijene $ 0.00530377, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOOT je $ 0.02524932, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00112054.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOOT se promijenio za -1.02% u posljednjih sat vremena, -2.65% u posljednjih 24 sata i -9.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Noot Noot (NOOT)

$ 5.10M
--
$ 5.10M
1.00B
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Noot Noot je $ 5.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOOT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.10M.

Noot Noot (NOOT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Noot Noot u USD iznosila je $ -0.00013918016273808.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Noot Noot u USD iznosila je $ -0.0028728564.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Noot Noot u USD iznosila je $ -0.0029838768.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Noot Noot u USD iznosila je $ -0.010281137027893079.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00013918016273808-2.65%
30 dana$ -0.0028728564-56.35%
60 dana$ -0.0029838768-58.52%
90 dana$ -0.010281137027893079-66.85%

Što je Noot Noot (NOOT)

Noot Noot is a community-driven meme token on Abstract, originally launched as a fun, culture-based asset and later fully taken over by its community. It serves as a decentralized experiment in collective ownership and engagement, fostering an active holder base that shapes its future. With no centralized control, Noot Noot thrives on community-led initiatives, governance, and ecosystem expansion, reinforcing its role as a social and cultural token in the Abstract ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Noot Noot (NOOT)

Službena web-stranica

Noot Noot Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Noot Noot (NOOT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Noot Noot (NOOT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Noot Noot.

Provjerite Noot Noot predviđanje cijene sada!

NOOT u lokalnim valutama

Noot Noot (NOOT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Noot Noot (NOOT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NOOT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Noot Noot (NOOT)

Koliko Noot Noot (NOOT) vrijedi danas?
Cijena NOOT uživo u USD je 0.00509815 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NOOT u USD?
Trenutačna cijena NOOT u USD je $ 0.00509815. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Noot Noot?
Tržišna kapitalizacija za NOOT je $ 5.10M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NOOT?
Količina u optjecaju za NOOT je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NOOT?
NOOT je postigao ATH cijenu od 0.02524932 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NOOT?
NOOT je vidio ATL cijenu od 0.00112054 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NOOT?
24-satni obujam trgovanja za NOOT je -- USD.
Hoće li NOOT još narasti ove godine?
NOOT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NOOT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
