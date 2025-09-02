Noot Noot (NOOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00497693 $ 0.00497693 $ 0.00497693 24-satna najniža cijena $ 0.00530377 $ 0.00530377 $ 0.00530377 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00497693$ 0.00497693 $ 0.00497693 24-satna najviša cijena $ 0.00530377$ 0.00530377 $ 0.00530377 Najviša cijena ikada $ 0.02524932$ 0.02524932 $ 0.02524932 Najniža cijena $ 0.00112054$ 0.00112054 $ 0.00112054 Promjena cijene (1H) -1.02% Promjena cijene (1D) -2.65% Promjena cijene (7D) -9.49% Promjena cijene (7D) -9.49%

Noot Noot (NOOT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00509815. Tijekom protekla 24 sata, NOOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00497693 i najviše cijene $ 0.00530377, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOOT je $ 0.02524932, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00112054.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOOT se promijenio za -1.02% u posljednjih sat vremena, -2.65% u posljednjih 24 sata i -9.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Noot Noot (NOOT)

Tržišna kapitalizacija $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Noot Noot je $ 5.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOOT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.10M.