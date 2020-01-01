Noooomeme (NOOOO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Noooomeme (NOOOO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Noooomeme (NOOOO) Informacije Welcome to $NOOOO, the revolutionary meme ​coin that transcends mere investment. ​Embrace a currency that embodies hope, unity, ​and the collective power of positive ​intentions. Join our journey of faith and ​financial empowerment. We are $NOOOO on Solana! With $NOOOO brain cells, $NOOOO will rise to the top. $NOOOO! Libs meltdown $NOOOO meltsup - you are not bullish enough on Liberal Meltdowns. The blue collar memecoin on Solana . The dogecoin of politics On the solana blockchain, They know the irl NOOOO meme, and it evokes emotion- disgust for woke ideology and because of that $NOOOO will exceed $1B mc quicker then you faded it anon.. billions. Službena web stranica: https://noooo.meme/ Kupi NOOOO odmah!

Noooomeme (NOOOO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Noooomeme (NOOOO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 606.26K $ 606.26K $ 606.26K Ukupna količina: $ 997.77M $ 997.77M $ 997.77M Količina u optjecaju: $ 997.77M $ 997.77M $ 997.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 606.26K $ 606.26K $ 606.26K Povijesni maksimum: $ 0.00755141 $ 0.00755141 $ 0.00755141 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00060762 $ 0.00060762 $ 0.00060762 Saznajte više o cijeni Noooomeme (NOOOO)

Noooomeme (NOOOO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Noooomeme (NOOOO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NOOOO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NOOOO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NOOOO tokena, istražite NOOOO cijenu tokena uživo!

NOOOO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NOOOO? Naša NOOOO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NOOOO predviđanje cijene tokena odmah!

