Noooomeme (NOOOO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00755141$ 0.00755141 $ 0.00755141 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.04% Promjena cijene (1D) +2.03% Promjena cijene (7D) +8.15% Promjena cijene (7D) +8.15%

Noooomeme (NOOOO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NOOOOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOOOO je $ 0.00755141, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOOOO se promijenio za -1.04% u posljednjih sat vremena, +2.03% u posljednjih 24 sata i +8.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Noooomeme (NOOOO)

Tržišna kapitalizacija $ 603.41K$ 603.41K $ 603.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 603.41K$ 603.41K $ 603.41K Količina u optjecaju 997.77M 997.77M 997.77M Ukupna količina 997,770,348.211531 997,770,348.211531 997,770,348.211531

Trenutačna tržišna kapitalizacija Noooomeme je $ 603.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOOOO je 997.77M, s ukupnom količinom od 997770348.211531. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 603.41K.