Noon USN (USN) Informacije Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions. Službena web stranica: https://www.noon.capital/ Kupi USN odmah!

Noon USN (USN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Noon USN (USN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 21.90M $ 21.90M $ 21.90M Ukupna količina: $ 21.90M $ 21.90M $ 21.90M Količina u optjecaju: $ 21.90M $ 21.90M $ 21.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.90M $ 21.90M $ 21.90M Povijesni maksimum: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Povijesni minimum: $ 0.988079 $ 0.988079 $ 0.988079 Trenutna cijena: $ 0.999829 $ 0.999829 $ 0.999829 Saznajte više o cijeni Noon USN (USN)

Noon USN (USN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Noon USN (USN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USN tokena, istražite USN cijenu tokena uživo!

USN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide USN? Naša USN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte USN predviđanje cijene tokena odmah!

