USD
Grafikon aktualnih cijena Noon USN (USN)
Noon USN (USN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24-satna najniža cijena
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24-satna najviša cijena

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 0.988079
$ 0.988079$ 0.988079

+0.00%

+0.04%

+0.07%

+0.07%

Noon USN (USN) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, USNtrgovalo je između najniže cijene $ 1.0 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USN je $ 1.007, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.988079.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USN se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.04% u posljednjih 24 sata i +0.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Noon USN (USN)

$ 21.88M
$ 21.88M$ 21.88M

--
----

$ 21.88M
$ 21.88M$ 21.88M

21.87M
21.87M 21.87M

21,873,959.16740079
21,873,959.16740079 21,873,959.16740079

Trenutačna tržišna kapitalizacija Noon USN je $ 21.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USN je 21.87M, s ukupnom količinom od 21873959.16740079. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.88M.

Noon USN (USN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Noon USN u USD iznosila je $ +0.00038351.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Noon USN u USD iznosila je $ +0.0007432000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Noon USN u USD iznosila je $ -0.0000853000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Noon USN u USD iznosila je $ -0.0001644031441432.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00038351+0.04%
30 dana$ +0.0007432000+0.07%
60 dana$ -0.0000853000-0.00%
90 dana$ -0.0001644031441432-0.01%

Što je Noon USN (USN)

Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Noon USN (USN)

Službena web-stranica

Noon USN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Noon USN (USN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Noon USN (USN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Noon USN.

Provjerite Noon USN predviđanje cijene sada!

USN u lokalnim valutama

Noon USN (USN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Noon USN (USN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Noon USN (USN)

Koliko Noon USN (USN) vrijedi danas?
Cijena USN uživo u USD je 1.0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USN u USD?
Trenutačna cijena USN u USD je $ 1.0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Noon USN?
Tržišna kapitalizacija za USN je $ 21.88M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USN?
Količina u optjecaju za USN je 21.87M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USN?
USN je postigao ATH cijenu od 1.007 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USN?
USN je vidio ATL cijenu od 0.988079 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USN?
24-satni obujam trgovanja za USN je -- USD.
Hoće li USN još narasti ove godine?
USN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.