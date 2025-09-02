Noon USN (USN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najniža cijena $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Najviša cijena ikada $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Najniža cijena $ 0.988079$ 0.988079 $ 0.988079 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) +0.04% Promjena cijene (7D) +0.07% Promjena cijene (7D) +0.07%

Noon USN (USN) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, USNtrgovalo je između najniže cijene $ 1.0 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USN je $ 1.007, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.988079.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USN se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.04% u posljednjih 24 sata i +0.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Noon USN (USN)

Tržišna kapitalizacija $ 21.88M$ 21.88M $ 21.88M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.88M$ 21.88M $ 21.88M Količina u optjecaju 21.87M 21.87M 21.87M Ukupna količina 21,873,959.16740079 21,873,959.16740079 21,873,959.16740079

Trenutačna tržišna kapitalizacija Noon USN je $ 21.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USN je 21.87M, s ukupnom količinom od 21873959.16740079. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.88M.