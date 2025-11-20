Noodleface Cijena danas

Trenutačna cijena Noodleface (NOODLE) danas je --, s promjenom od 1.08% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NOODLE u USD je -- po NOODLE.

Noodleface trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 14,000.33, s količinom u optjecaju od 100.00B NOODLE. Tijekom posljednja 24 sata, NOODLE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, NOODLE se kretao -- u posljednjem satu i -40.26% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Noodleface (NOODLE)

Tržišna kapitalizacija $ 14.00K$ 14.00K $ 14.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.00K$ 14.00K $ 14.00K Količina u optjecaju 100.00B 100.00B 100.00B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

