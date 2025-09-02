Noodle (NOODLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.01857687 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +3.07% Promjena cijene (1D) -4.22% Promjena cijene (7D) +15.00%

Noodle (NOODLE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NOODLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOODLE je $ 0.01857687, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOODLE se promijenio za +3.07% u posljednjih sat vremena, -4.22% u posljednjih 24 sata i +15.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Noodle (NOODLE)

Tržišna kapitalizacija $ 482.62K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 482.62K Količina u optjecaju 1000.00M Ukupna količina 999,998,303.39

Trenutačna tržišna kapitalizacija Noodle je $ 482.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOODLE je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999998303.39. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 482.62K.