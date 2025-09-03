noo (NOO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -4.00% Promjena cijene (7D) -4.00%

noo (NOO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NOOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu noo (NOO)

Tržišna kapitalizacija $ 8.87K$ 8.87K $ 8.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.87K$ 8.87K $ 8.87K Količina u optjecaju 997.26M 997.26M 997.26M Ukupna količina 997,257,235.316927 997,257,235.316927 997,257,235.316927

Trenutačna tržišna kapitalizacija noo je $ 8.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOO je 997.26M, s ukupnom količinom od 997257235.316927. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.87K.