NONOS Cijena danas

Trenutačna cijena NONOS (NOX) danas je $ 0.00529345, s promjenom od 10.41% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NOX u USD je $ 0.00529345 po NOX.

NONOS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,237,355, s količinom u optjecaju od 798.07M NOX. Tijekom posljednja 24 sata, NOX trgovao je između $ 0.00518471 (niska) i $ 0.00594303 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01143162, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0010326.

U kratkoročnim performansama, NOX se kretao -0.86% u posljednjem satu i +3.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu NONOS (NOX)

Tržišna kapitalizacija $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M Količina u optjecaju 798.07M 798.07M 798.07M Ukupna količina 798,065,964.2627457 798,065,964.2627457 798,065,964.2627457

Trenutačna tržišna kapitalizacija NONOS je $ 4.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOX je 798.07M, s ukupnom količinom od 798065964.2627457. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.24M.