Nonja (NONJA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0,00028842 $ 0,00028842 $ 0,00028842 24-satna najniža cijena $ 0,00029908 $ 0,00029908 $ 0,00029908 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0,00028842$ 0,00028842 $ 0,00028842 24-satna najviša cijena $ 0,00029908$ 0,00029908 $ 0,00029908 Najviša cijena ikada $ 0,00224151$ 0,00224151 $ 0,00224151 Najniža cijena $ 0,00013443$ 0,00013443 $ 0,00013443 Promjena cijene (1H) 0,00% Promjena cijene (1D) -0,77% Promjena cijene (7D) -2,82% Promjena cijene (7D) -2,82%

Nonja (NONJA) cijena u stvarnom vremenu je $0,00029468. Tijekom protekla 24 sata, NONJAtrgovalo je između najniže cijene $ 0,00028842 i najviše cijene $ 0,00029908, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NONJA je $ 0,00224151, dok je najniža cijena svih vremena $ 0,00013443.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NONJA se promijenio za 0,00% u posljednjih sat vremena, -0,77% u posljednjih 24 sata i -2,82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nonja (NONJA)

Tržišna kapitalizacija $ 294,68K$ 294,68K $ 294,68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 294,68K$ 294,68K $ 294,68K Količina u optjecaju 1,00B 1,00B 1,00B Ukupna količina 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nonja je $ 294,68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NONJA je 1,00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 294,68K.