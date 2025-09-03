NON OF US (NON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00550276$ 0.00550276 $ 0.00550276 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) +55.81% Promjena cijene (7D) +61.21% Promjena cijene (7D) +61.21%

NON OF US (NON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NON je $ 0.00550276, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NON se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, +55.81% u posljednjih 24 sata i +61.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NON OF US (NON)

Tržišna kapitalizacija $ 5.78K$ 5.78K $ 5.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.79K$ 6.79K $ 6.79K Količina u optjecaju 849.79M 849.79M 849.79M Ukupna količina 999,690,544.2201002 999,690,544.2201002 999,690,544.2201002

Trenutačna tržišna kapitalizacija NON OF US je $ 5.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NON je 849.79M, s ukupnom količinom od 999690544.2201002. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.79K.