Nominex (NMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00269145 $ 0.00269145 $ 0.00269145 24-satna najniža cijena $ 0.0027232 $ 0.0027232 $ 0.0027232 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00269145$ 0.00269145 $ 0.00269145 24-satna najviša cijena $ 0.0027232$ 0.0027232 $ 0.0027232 Najviša cijena ikada $ 8.03$ 8.03 $ 8.03 Najniža cijena $ 0.00267712$ 0.00267712 $ 0.00267712 Promjena cijene (1H) -0.31% Promjena cijene (1D) -0.08% Promjena cijene (7D) +0.00% Promjena cijene (7D) +0.00%

Nominex (NMX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00270222. Tijekom protekla 24 sata, NMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00269145 i najviše cijene $ 0.0027232, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NMX je $ 8.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00267712.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NMX se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, -0.08% u posljednjih 24 sata i +0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nominex (NMX)

Tržišna kapitalizacija $ 605.84K$ 605.84K $ 605.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 605.84K$ 605.84K $ 605.84K Količina u optjecaju 224.16M 224.16M 224.16M Ukupna količina 224,160,636.779705 224,160,636.779705 224,160,636.779705

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nominex je $ 605.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NMX je 224.16M, s ukupnom količinom od 224160636.779705. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 605.84K.