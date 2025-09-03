NOME (NOME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00169902 $ 0.00169902 $ 0.00169902 24-satna najniža cijena $ 0.00171574 $ 0.00171574 $ 0.00171574 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00169902$ 0.00169902 $ 0.00169902 24-satna najviša cijena $ 0.00171574$ 0.00171574 $ 0.00171574 Najviša cijena ikada $ 0.092531$ 0.092531 $ 0.092531 Najniža cijena $ 0.00169169$ 0.00169169 $ 0.00169169 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.59% Promjena cijene (7D) -0.01% Promjena cijene (7D) -0.01%

NOME (NOME) cijena u stvarnom vremenu je $0.00170928. Tijekom protekla 24 sata, NOMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00169902 i najviše cijene $ 0.00171574, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOME je $ 0.092531, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00169169.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOME se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.59% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NOME (NOME)

Tržišna kapitalizacija $ 11.22K$ 11.22K $ 11.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.37K$ 21.37K $ 21.37K Količina u optjecaju 6.57M 6.57M 6.57M Ukupna količina 12,500,000.0 12,500,000.0 12,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NOME je $ 11.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOME je 6.57M, s ukupnom količinom od 12500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.37K.