NOMDOG (NOMDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.45% Promjena cijene (7D) -1.23% Promjena cijene (7D) -1.23%

NOMDOG (NOMDOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NOMDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOMDOG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOMDOG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.45% u posljednjih 24 sata i -1.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NOMDOG (NOMDOG)

Tržišna kapitalizacija $ 6.07K$ 6.07K $ 6.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.07K$ 6.07K $ 6.07K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,823.53 999,999,823.53 999,999,823.53

Trenutačna tržišna kapitalizacija NOMDOG je $ 6.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOMDOG je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999823.53. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.07K.