nomAI (NOMAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00112238 24-satna najniža cijena $ 0.00126627 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.03360627 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.18% Promjena cijene (1D) -10.57% Promjena cijene (7D) +22.11%

nomAI (NOMAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00113057. Tijekom protekla 24 sata, NOMAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00112238 i najviše cijene $ 0.00126627, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOMAI je $ 0.03360627, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOMAI se promijenio za -1.18% u posljednjih sat vremena, -10.57% u posljednjih 24 sata i +22.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu nomAI (NOMAI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.13M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.13M Količina u optjecaju 999.86M Ukupna količina 999,861,673.3074461

Trenutačna tržišna kapitalizacija nomAI je $ 1.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOMAI je 999.86M, s ukupnom količinom od 999861673.3074461. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.13M.