nomAI Logotip

nomAI Cijena (NOMAI)

Neuvršten

1 NOMAI u USD cijena uživo:

-10.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena nomAI (NOMAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:56:38 (UTC+8)

nomAI (NOMAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-1.18%

-10.57%

+22.11%

+22.11%

nomAI (NOMAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00113057. Tijekom protekla 24 sata, NOMAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00112238 i najviše cijene $ 0.00126627, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOMAI je $ 0.03360627, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOMAI se promijenio za -1.18% u posljednjih sat vremena, -10.57% u posljednjih 24 sata i +22.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu nomAI (NOMAI)

$ 1.13M
--
$ 1.13M
999.86M
999,861,673.3074461
Trenutačna tržišna kapitalizacija nomAI je $ 1.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOMAI je 999.86M, s ukupnom količinom od 999861673.3074461. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.13M.

nomAI (NOMAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz nomAI u USD iznosila je $ -0.000133735690042149.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz nomAI u USD iznosila je $ +0.0012855236.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz nomAI u USD iznosila je $ -0.0001683935.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz nomAI u USD iznosila je $ -0.00024777059821324.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000133735690042149-10.57%
30 dana$ +0.0012855236+113.71%
60 dana$ -0.0001683935-14.89%
90 dana$ -0.00024777059821324-17.97%

Što je nomAI (NOMAI)

NOMAI's goal is to be the 'nexus' for on-chain intelligence in the emerging agentic space. By building around its existing custom data architecture stack; processing real-time and historical on-chain data into contextual high action insights, nomAI powers autonomous trading agents to outperform. nomAI seeks to define the next era of agent-driven decision-making—delivering analytical depth, strategic foresight, and competitive advantage in decentralized markets using on-chain data.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs nomAI (NOMAI)

Službena web-stranica

nomAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će nomAI (NOMAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših nomAI (NOMAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za nomAI.

Provjerite nomAI predviđanje cijene sada!

NOMAI u lokalnim valutama

nomAI (NOMAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike nomAI (NOMAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NOMAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o nomAI (NOMAI)

Koliko nomAI (NOMAI) vrijedi danas?
Cijena NOMAI uživo u USD je 0.00113057 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NOMAI u USD?
Trenutačna cijena NOMAI u USD je $ 0.00113057. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija nomAI?
Tržišna kapitalizacija za NOMAI je $ 1.13M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NOMAI?
Količina u optjecaju za NOMAI je 999.86M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NOMAI?
NOMAI je postigao ATH cijenu od 0.03360627 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NOMAI?
NOMAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NOMAI?
24-satni obujam trgovanja za NOMAI je -- USD.
Hoće li NOMAI još narasti ove godine?
NOMAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NOMAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.