Noike (WOOSH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00102228$ 0.00102228 $ 0.00102228 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.01% Promjena cijene (7D) +3.32% Promjena cijene (7D) +3.32%

Noike (WOOSH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WOOSHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOOSH je $ 0.00102228, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOOSH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.01% u posljednjih 24 sata i +3.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Noike (WOOSH)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.39K$ 11.39K $ 11.39K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 998,853,367.610945 998,853,367.610945 998,853,367.610945

Trenutačna tržišna kapitalizacija Noike je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOOSH je 0.00, s ukupnom količinom od 998853367.610945. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.39K.