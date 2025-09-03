nofap (NOFAP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00177562 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.33% Promjena cijene (1D) +5.65% Promjena cijene (7D) +28.63%

nofap (NOFAP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NOFAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOFAP je $ 0.00177562, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOFAP se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, +5.65% u posljednjih 24 sata i +28.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu nofap (NOFAP)

Tržišna kapitalizacija $ 74.23K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 74.23K Količina u optjecaju 999.75M Ukupna količina 999,751,225.63048

Trenutačna tržišna kapitalizacija nofap je $ 74.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOFAP je 999.75M, s ukupnom količinom od 999751225.63048. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 74.23K.