Više o NODEV

NODEV Informacije o cijeni

NODEV Službena web stranica

NODEV Tokenomija

NODEV Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

NoDev AI Logotip

NoDev AI Cijena (NODEV)

Neuvršten

1 NODEV u USD cijena uživo:

--
----
+0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena NoDev AI (NODEV)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:13:56 (UTC+8)

NoDev AI (NODEV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.14%

+9.13%

+9.13%

NoDev AI (NODEV) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NODEVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NODEV je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NODEV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i +9.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NoDev AI (NODEV)

$ 7.12K
$ 7.12K$ 7.12K

--
----

$ 7.12K
$ 7.12K$ 7.12K

996.16M
996.16M 996.16M

996,164,559.20271
996,164,559.20271 996,164,559.20271

Trenutačna tržišna kapitalizacija NoDev AI je $ 7.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NODEV je 996.16M, s ukupnom količinom od 996164559.20271. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.12K.

NoDev AI (NODEV) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NoDev AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NoDev AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NoDev AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NoDev AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.14%
30 dana$ 0+26.76%
60 dana$ 0+34.74%
90 dana$ 0--

Što je NoDev AI (NODEV)

NODEV is an advanced no-code platform that seamlessly orchestrates the automatic generation of both front-end and back-end code within minutes, drastically reducing development time. Engineered for individuals without technical expertise, NODEV empowers users to construct sophisticated applications effortlessly, eliminating the need for manual coding. From intuitive UI design to comprehensive database management, it delivers an all-encompassing full-stack solution, equipped with an array of powerful tools and utilities that redefine the efficiency and accessibility of modern software development

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs NoDev AI (NODEV)

Službena web-stranica

NoDev AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NoDev AI (NODEV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NoDev AI (NODEV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NoDev AI.

Provjerite NoDev AI predviđanje cijene sada!

NODEV u lokalnim valutama

NoDev AI (NODEV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NoDev AI (NODEV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NODEV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NoDev AI (NODEV)

Koliko NoDev AI (NODEV) vrijedi danas?
Cijena NODEV uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NODEV u USD?
Trenutačna cijena NODEV u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NoDev AI?
Tržišna kapitalizacija za NODEV je $ 7.12K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NODEV?
Količina u optjecaju za NODEV je 996.16M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NODEV?
NODEV je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NODEV?
NODEV je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NODEV?
24-satni obujam trgovanja za NODEV je -- USD.
Hoće li NODEV još narasti ove godine?
NODEV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NODEV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:13:56 (UTC+8)

NoDev AI (NODEV) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.