NoDev AI (NODEV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.14% Promjena cijene (7D) +9.13%

NoDev AI (NODEV) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NODEVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NODEV je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NODEV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i +9.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NoDev AI (NODEV)

Tržišna kapitalizacija $ 7.12K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.12K Količina u optjecaju 996.16M Ukupna količina 996,164,559.20271

Trenutačna tržišna kapitalizacija NoDev AI je $ 7.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NODEV je 996.16M, s ukupnom količinom od 996164559.20271. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.12K.