nod cat Logotip

nod cat Cijena (NOD)

Neuvršten

1 NOD u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena nod cat (NOD)
nod cat (NOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.25%

+5.25%

nod cat (NOD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NODtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu nod cat (NOD)

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

--
----

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

998.46M
998.46M 998.46M

998,458,149.227859
998,458,149.227859 998,458,149.227859

Trenutačna tržišna kapitalizacija nod cat je $ 7.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOD je 998.46M, s ukupnom količinom od 998458149.227859. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.82K.

nod cat (NOD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz nod cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz nod cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz nod cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz nod cat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+21.09%
60 dana$ 0+14.08%
90 dana$ 0--

Što je nod cat (NOD)

NOD CAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, inspired by the popular nod cat meme. Initially developed by the creator of the JAM token, the project emphasizes community engagement and collaboration. After the original developer's departure, the community took the reins to build a friendly and inclusive environment aimed at uniting enthusiasts of the nod cat meme and fostering growth within the Solana ecosystem.

Resurs nod cat (NOD)

Službena web-stranica

nod cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će nod cat (NOD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših nod cat (NOD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za nod cat.

Provjerite nod cat predviđanje cijene sada!

NOD u lokalnim valutama

nod cat (NOD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike nod cat (NOD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NOD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o nod cat (NOD)

Koliko nod cat (NOD) vrijedi danas?
Cijena NOD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NOD u USD?
Trenutačna cijena NOD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija nod cat?
Tržišna kapitalizacija za NOD je $ 7.82K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NOD?
Količina u optjecaju za NOD je 998.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NOD?
NOD je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NOD?
NOD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NOD?
24-satni obujam trgovanja za NOD je -- USD.
Hoće li NOD još narasti ove godine?
NOD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NOD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:13:42 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.